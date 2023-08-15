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Диетолог Королёва рассказала о пользе сливы для здоровья пожилых людей

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Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что слива полезна для здоровья пожилых людей.
Диетолог Королёва рассказала о пользе сливы для здоровья пожилых людей
  • Gettyimages.ru
  • © Richard T. Nowitz

«Это достаточно волокнистый продукт, который крайне редко бывает в зоне непереносимости. Можно есть мягкую сливу, можно твёрдую, кто как любит. Клетчатка, которая есть в её составе, стимулирует работу кишечника», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, слива помогает укрепить иммунитет, поскольку содержит витамин С.

Ранее детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны, различные нагноения и укусы насекомых.

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