Диетолог Королёва рассказала о пользе сливы для здоровья пожилых людей

Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва заявила, что слива полезна для здоровья пожилых людей.

«Это достаточно волокнистый продукт, который крайне редко бывает в зоне непереносимости. Можно есть мягкую сливу, можно твёрдую, кто как любит. Клетчатка, которая есть в её составе, стимулирует работу кишечника», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Королёва, слива помогает укрепить иммунитет, поскольку содержит витамин С.

Ранее детский хирург «СМ-Клиники» Марина Тарасова рассказала, какие травмы чаще всего случаются у детей летом. По её словам, чаще всего это раны, различные нагноения и укусы насекомых.