На территории Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.
«С учётом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС», — написал Томенко в Telegram.
По его словам, режим ЧС позволит смягчить последствия засухи для хозяйств.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.