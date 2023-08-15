На территории Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Алтайского края приняли решение ввести на территории региона режим ЧС из-за засухи.

Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

«С учётом всех обстоятельств было принято решение, что на территории всего края необходимо вводить режим ЧС», — написал Томенко в Telegram.

По его словам, режим ЧС позволит смягчить последствия засухи для хозяйств.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.