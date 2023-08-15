NASA: июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные Института космических исследований имени Годдарда.

«Этот июль был намного теплее, чем любой предыдущий июль и любой предыдущий месяц за всю историю наблюдений начиная с 1880 года», — заявил директор института Гэвин Шмидт.

Он отметил, что это отражает долгосрочную тенденцию резкого потепления температуры воздуха.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.