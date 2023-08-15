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NASA: июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

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Июль 2023 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.
NASA: июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
  • AP
  • © Hassan Ammar

Об этом сообщает NASA со ссылкой на данные Института космических исследований имени Годдарда.

«Этот июль был намного теплее, чем любой предыдущий июль и любой предыдущий месяц за всю историю наблюдений начиная с 1880 года», — заявил директор института Гэвин Шмидт. 

Он отметил, что это отражает долгосрочную тенденцию резкого потепления температуры воздуха.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в Московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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