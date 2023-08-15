Участники туристического квеста «ПроУдмуртию» преодолели 90 тысяч километров
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Проект реализуют с весны 2022 года. В общей сложности участники преодолели 90 тыс. км.
«Мы с командой подготовили 42 маршрута по Удмуртии, каждый из которых можно проехать за один день. Эта подборка подтверждает, что наша республика — один из самых колоритных, гостеприимных и многонациональных регионов России», — отметила руководитель проекта «ПроУдмуртию» Гульназ Гильмуллина.
Ранее генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН заявил о росте турпотока на Кольский полуостров.