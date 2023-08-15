В лесах Подмосковья начался сезон сбора ежевики

В лесах Московской области начался сезон сбора ягод ежевики.

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что наиболее крупные ягоды можно найти на открытых полянах вблизи лесных чащ.

«Сбор ежевики в лесу начинается с августа и продолжается до октября», — добавил Филимонов.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат биологических наук Ольга Трофимова рассказала, какие грибы и где собирать в лесах Подмосковья.