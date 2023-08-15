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В лесах Подмосковья начался сезон сбора ежевики

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В лесах Московской области начался сезон сбора ягод ежевики.
В лесах Подмосковья начался сезон сбора ежевики
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  • © FedBul

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что наиболее крупные ягоды можно найти на открытых полянах вблизи лесных чащ.

«Сбор ежевики в лесу начинается с августа и продолжается до октября», — добавил Филимонов.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, кандидат биологических наук Ольга Трофимова рассказала, какие грибы и где собирать в лесах Подмосковья.

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