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Участниками мероприятий «Открой#Моспром» стали три миллиона человек с начала года

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Аудитория проекта «Открой#Моспром» за январь — июнь 2023 года достигла трёх миллионов человек, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Участниками мероприятий «Открой#Моспром» стали три миллиона человек с начала года

Об этом сообщает НСН.

«В этом году «Открой#Моспром» отмечает пятилетний юбилей. В честь этого экскурсии проводятся по расширенной программе: каждый месяц и в течение двух — трёх недель», — отметил Ефимов.

Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что активный интерес проявляют к онлайн-экскурсиям. Например, с начала года участники проекта отправились в онлайн-тур по фабрикам и заводам Москвы благодаря пяти интерактивным сериям.

Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».

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