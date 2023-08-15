Участниками мероприятий «Открой#Моспром» стали три миллиона человек с начала года
Об этом сообщает НСН.
«В этом году «Открой#Моспром» отмечает пятилетний юбилей. В честь этого экскурсии проводятся по расширенной программе: каждый месяц и в течение двух — трёх недель», — отметил Ефимов.
Со своей стороны, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что активный интерес проявляют к онлайн-экскурсиям. Например, с начала года участники проекта отправились в онлайн-тур по фабрикам и заводам Москвы благодаря пяти интерактивным сериям.
Ранее сообщалось, что на портале «Узнай Москву» запустили викторину, посвящённую истории спортивной арены «Лужники».