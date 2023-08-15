Железнодорожный вокзал в Дрезне стал объектом культурного наследия

Железнодорожный вокзал в Дрезне (Орехово-Зуевский городской округ Московской области) стал объектом культурного наследия.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Главное управление культурного наследия Московской области.

В ведомстве отметили, что здание было построено 120 лет назад, при этом станция «Дрезна» открылась в 1869 году.

Здание до сих пор продолжает использоваться по прямому назначению.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге доходный дом И.Ф. Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69 получил статус объекта культурного наследия регионального значения и включён в единый государственный реестр.