Железнодорожный вокзал в Дрезне стал объектом культурного наследия
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Главное управление культурного наследия Московской области.
В ведомстве отметили, что здание было построено 120 лет назад, при этом станция «Дрезна» открылась в 1869 году.
Здание до сих пор продолжает использоваться по прямому назначению.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге доходный дом И.Ф. Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69 получил статус объекта культурного наследия регионального значения и включён в единый государственный реестр.