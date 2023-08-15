Старты Kildin Ultra Grand Escape 2023 состоятся 19—21 августа на острове Кильдин в Баренцевом море. Запланированы детские и ночные забеги, а также соревнования по трейлраннингу.

«Кильдин — необитаемый остров, находящийся в северо-восточной части Баренцева моря, в нескольких милях от выхода из Кольского залива — в точке пересечения основных морских путей, выходящих из Мурманска», — говорится в сообщении.

Для детей предусмотрены забеги «Полярный Лис 1К» и «Северный Волк 3К».

В программу вошли и забеги «Ночной Мурманск Трейл 5K» и «Ночной Мурманск Трейл 10K».

Кроме того, состоится церемония возложения цветов к памятнику Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

После проведения забегов-спутников участников доставят до острова Кильдин, где 20 и 21 августа пройдут трейловые забеги «Таинственный Остров 30», «Бесконечное Пространство 50» и «Затерянный Мир 80».