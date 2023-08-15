Фестиваль бега в горах Rosa Run состоится 10—13 октября 2024 года
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Второй день будет посвящён командному забегу Rosa Quest на дистанцию 10 км, а третий — карнавалу Rosa Carnival на 2,1 км.
В заключительный день начинающие спортсмены попробуют свои силы в Rosa Green Trail на 8 км. Для более опытных бегунов предусмотрен забег Rosa Red Trail на 26 км.
«Rosa Run — это особое событие в жизни нашей команды. Невероятно тёплый фестиваль, праздник спорта для всей семьи. В 2020 году мы уже проводили его осенью и теперь повторим этот опыт. Более мягкая, стабильная погода, золотая листва и виды гор украсят наши соревнования», — заявил Владимир Шейкин, генеральный директор Rosa Run.
Со своей стороны, генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский выразил уверенность, что все участники фестиваля испытают только самые позитивные эмоции.