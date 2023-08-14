Нутрициолог Чёрная: мёд не стоит употреблять людям с сахарным диабетом
«Поскольку он содержит большое количество сахара, его не стоит есть людям с инсулинорезистентностью и диабетом, а также тем, кто имеет проблемы с кишечником», — сказала она в беседе с «Москвой 24».
По её словам, важно употреблять качественный и свежий мёд от проверенных производителей.
Как считает эксперт, оптимальная суточная норма — чайная ложка.
«То есть правильно употреблять мёд и продукты пчеловодства не как десерт, а как лекарство», — добавила Чёрная.
Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.