Нутрициолог Чёрная: мёд не стоит употреблять людям с сахарным диабетом

Нутрициолог Ксения Чёрная заявила, что мёд не стоит употреблять аллергикам, а также людям с сахарным диабетом и дисбактериозом.

«Поскольку он содержит большое количество сахара, его не стоит есть людям с инсулинорезистентностью и диабетом, а также тем, кто имеет проблемы с кишечником», — сказала она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, важно употреблять качественный и свежий мёд от проверенных производителей.

Как считает эксперт, оптимальная суточная норма — чайная ложка.

«То есть правильно употреблять мёд и продукты пчеловодства не как десерт, а как лекарство», — добавила Чёрная.

Ранее эндокринолог, диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.