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Специалист Андреанова: киноа содействует снижению уровня холестерина

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Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Андреанова рассказала о полезных свойствах киноа.
Специалист Андреанова: киноа содействует снижению уровня холестерина
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«Белок в киноа варьируется от 14 до 20%, в состав которого входят восемь незаменимых аминокислот, включая изолейцин и лизин. Киноа не содержит глютена, то есть безопасно для людей с целиакией», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, киноа содержит и омегу-3, что помогает работе нервной системы.

«Содержит важные антиоксиданты — кверцетин и кемпферол. Кверцетина в киноа в разы больше, чем в клюкве. При постоянном употреблении киноа снижается уровень холестерина в крови», — отметила Андреанова.

Со своей стороны, шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовал заменить майонез на сметану или растительное масло, например, оливковое.

«Есть много других разнообразных масел, что гораздо вкуснее и полезнее», — отметил он.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог, врач высшей категории «СМ-Клиники» Эльвина Бинатова рассказала, что сахарный диабет уже на начальных этапах развития может проявляться в виде определённых симптомов. В частности, это постоянное чувство голода и жажды.

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