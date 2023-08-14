Метеоролог Позднякова прокомментировала непогоду в Приморье

Метеоролог Татьяна Позднякова прокомментировала ситуацию в Приморском крае.

«В природе существуют определённые циклы. Бывает период, когда тайфуны проходят, минуя территорию, не выходя на сушу, в меньшей степени задевают Японию, и Приморье остаётся нетронутым», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, в августе в регионе почти всегда дожди, и погода улучшается ко второй половине сентября.

«В Приморье это бархатный сезон. Бывает и такое, когда тропический циклон или тайфуны буквально атакуют Японию, Корею, и тогда они априори задевают и Приморье», — добавила Позднякова.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали более 2500 человек из затопленных домовладений в Приморье.

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.