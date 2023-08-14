Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 °С в Москве к концу недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что со вторника, 15 августа, в Москве ожидается существенное потепление.

«Во вторник и среду температура воздуха в Москве прогреется до +25…+26 °С, а с четверга и до конца недели — до +27…+29 °С. Начиная со вторника и до конца недели осадков в столице не ожидается», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, купальный сезон в городе продолжается, так как температура воды сохраняется на довольно высоком уровне.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.