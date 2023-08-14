Узнать больше

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 °С в Москве к концу недели

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что со вторника, 15 августа, в Москве ожидается существенное потепление.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до +29 °С в Москве к концу недели
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Во вторник и среду температура воздуха в Москве прогреется до +25…+26 °С, а с четверга и до конца недели — до +27…+29 °С. Начиная со вторника и до конца недели осадков в столице не ожидается», — сказал эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, купальный сезон в городе продолжается, так как температура воды сохраняется на довольно высоком уровне.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить