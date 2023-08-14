В Кировской области предупредили о высокой пожарной опасности в лесах 15—18 августа
- РИА Новости
Об этом информирует progorod43.
По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период местами по региону сохранится высокая пожарная опасность (четвёртый класс).
Сотрудники ведомства напомнили жителям о необходимости быть предельно осторожными с огнём.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.