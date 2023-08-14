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В Кировской области предупредили о высокой пожарной опасности в лесах 15—18 августа

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На официальном сайте Главного управления МЧС по Кировской области разместили метеопредупреждение для жителей о высокой пожарной опасности в лесах с 15 по 18 августа.
В Кировской области предупредили о высокой пожарной опасности в лесах 15—18 августа
  • РИА Новости

Об этом информирует progorod43.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в этот период местами по региону сохранится высокая пожарная опасность (четвёртый класс).

Сотрудники ведомства напомнили жителям о необходимости быть предельно осторожными с огнём.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

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