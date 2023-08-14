Синоптик Ильин предупредил о жаре до +30 °С в Тульской области на неделе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в Тульской области на текущей неделе установится 30-градусная жара.

На неделе в регионе будет преобладать малооблачная погода без осадков, кратковременный дождь ожидается лишь во вторник, 15 августа, отметил он в беседе с Тульской службой новостей.

Температура воздуха значительно превысит климатическую норму и составит +23…+28 °С в течение всей недели, а к пятнице, 18 августа, на юго-востоке воздух прогреется до +30 °С.

При этом ночные температуры будут держаться в диапазоне +14…+16 °С, заключил Ильин.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.