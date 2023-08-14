В Петербурге Доходный дом Алюшинского признали памятником
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Здание в стиле модерн было спроектировано гражданским инженером Дмитрием Уструговым. Проект был согласован в 1910 году.
Третий этаж, который занимал потомственный почётный гражданин города И.Ф. Алюшинский со своим братом после окончания строительства, сильно пострадал вследствие пожара в 2010 году. Сохранившуюся изразцовую печь из их квартиры передали в Меншиковский дворец.
В настоящее время здание является жилым домом.
Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.