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В Петербурге Доходный дом Алюшинского признали памятником

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В Санкт-Петербурге Доходный дом И.Ф. Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69, получил статус объекта культурного наследия регионального значения и включён в единый государственный реестр.
В Петербурге Доходный дом Алюшинского признали памятником
  • © kgiop.gov.spb.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание в стиле модерн было спроектировано гражданским инженером Дмитрием Уструговым. Проект был согласован в 1910 году.

Третий этаж, который занимал потомственный почётный гражданин города И.Ф. Алюшинский со своим братом после окончания строительства, сильно пострадал вследствие пожара в 2010 году. Сохранившуюся изразцовую печь из их квартиры передали в Меншиковский дворец.

В настоящее время здание является жилым домом.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.

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