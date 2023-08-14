В Петербурге Доходный дом Алюшинского признали памятником

В Санкт-Петербурге Доходный дом И.Ф. Алюшинского на Большом проспекте Петроградской стороны, 69, получил статус объекта культурного наследия регионального значения и включён в единый государственный реестр.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Здание в стиле модерн было спроектировано гражданским инженером Дмитрием Уструговым. Проект был согласован в 1910 году.

Третий этаж, который занимал потомственный почётный гражданин города И.Ф. Алюшинский со своим братом после окончания строительства, сильно пострадал вследствие пожара в 2010 году. Сохранившуюся изразцовую печь из их квартиры передали в Меншиковский дворец.

В настоящее время здание является жилым домом.

Ранее сообщалось, что в Казани планируют отреставрировать здание Александровского детского приюта — объект культурного наследия, построенный в 1889 году.