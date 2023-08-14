Синоптик Варакин предупредил о возвращении жары в столичный регион на этой неделе

Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.

По его словам, во второй половине недели, с 16 по 18 августа, мощный антициклон, который пройдёт от Финского залива до Ростовской области, принесёт в московский регион потепление до +25…+29 °С.

Варакин отметил, что в большинстве субъектов Центральной и Европейской части России температура будет выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тайфун LAN принесёт в Приморский край дожди, местами сильные. Пик его активности придётся на 16 и 17 августа.