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Синоптик Варакин предупредил о возвращении жары в столичный регион на этой неделе

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Начальник ситуационного центра Росгидрометцентра России Юрий Варакин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что в московский регион вернётся жара до +29 °С на текущей неделе.
Синоптик Варакин предупредил о возвращении жары в столичный регион на этой неделе
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

По его словам, во второй половине недели, с 16 по 18 августа, мощный антициклон, который пройдёт от Финского залива до Ростовской области, принесёт в московский регион потепление до +25…+29 °С.

Варакин отметил, что в большинстве субъектов Центральной и Европейской части России температура будет выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что тайфун LAN принесёт в Приморский край дожди, местами сильные. Пик его активности придётся на 16 и 17 августа.

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