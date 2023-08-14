В ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» 25—27 августа

В Пуровском районе ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» для молодёжи с 25 по 27 августа.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Telegram-канал администрации муниципального образования.

В рамках мероприятия организованы соревнования на сапбордах, пейнтбол, мастер-классы по 3D-моделированию.

На фестивале выступят директор Центра развития лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС Станислав Демидов, автор ямальских муралов Михаил Измоденов, а также архитектор-дизайнер Пётр Чегодаев.

Ранее сообщалось, что национальные подготовительные комитеты в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи — 2024 начали работу более чем в десяти странах.