В ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» 25—27 августа
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Telegram-канал администрации муниципального образования.
В рамках мероприятия организованы соревнования на сапбордах, пейнтбол, мастер-классы по 3D-моделированию.
На фестивале выступят директор Центра развития лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС Станислав Демидов, автор ямальских муралов Михаил Измоденов, а также архитектор-дизайнер Пётр Чегодаев.
Ранее сообщалось, что национальные подготовительные комитеты в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи — 2024 начали работу более чем в десяти странах.