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В ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» 25—27 августа

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В Пуровском районе ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» для молодёжи с 25 по 27 августа.
В ЯНАО состоится второй фестиваль «Ягель» 25—27 августа
  • Gettyimages.ru
  • © paintball

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Telegram-канал администрации муниципального образования.

В рамках мероприятия организованы соревнования на сапбордах, пейнтбол, мастер-классы по 3D-моделированию.

На фестивале выступят директор Центра развития лидерских и управленческих компетенций ВШГУ РАНХиГС Станислав Демидов, автор ямальских муралов Михаил Измоденов, а также архитектор-дизайнер Пётр Чегодаев.

Ранее сообщалось, что национальные подготовительные комитеты в рамках подготовки к Всемирному фестивалю молодёжи — 2024 начали работу более чем в десяти странах.

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