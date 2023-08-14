В Ставропольском крае 14 августа ожидается жара до +42 °С

Синоптики предупредили, что в Ставропольском крае в понедельник, 14 августа, ожидается жара до +42 °С.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Кроме того, в понедельник в крае местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура опустится до +19...+24 °С.

Во вторник дневная температура в регионе будет сохраняться в пределах +31...+36 °С, ночная — +18...+23 °С.

В среду днём температура поднимется до +36 °С, а ночью опустится до +18...+23 °С.

15 и 16 августа дождей не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что новый пик температуры ожидается в Москве в четверг, 17 августа, — воздух прогреется до +32 °С.