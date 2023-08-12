В Московском зоопарке рассказали о рождении трёх детёнышей джейранов

В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детёнышей джейранов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тыс. взрослых особей, причём поголовье продолжает снижаться», — отмечается в сообщении.

Считается, что джейраны непросты в содержании в неволе, но в центре воспроизводства столичного зоосада они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.