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В Московском зоопарке рассказали о рождении трёх детёнышей джейранов

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В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детёнышей джейранов.
В Московском зоопарке рассказали о рождении трёх детёнышей джейранов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тыс. взрослых особей, причём поголовье продолжает снижаться», — отмечается в сообщении.

Считается, что джейраны непросты в содержании в неволе, но в центре воспроизводства столичного зоосада они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.

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