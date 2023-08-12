В Московском зоопарке рассказали о рождении трёх детёнышей джейранов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Эти грациозные создания занесены в Международную Красную книгу как уязвимый вид. По оценкам зоологов, в дикой природе насчитывается всего около 50 тыс. взрослых особей, причём поголовье продолжает снижаться», — отмечается в сообщении.
Считается, что джейраны непросты в содержании в неволе, но в центре воспроизводства столичного зоосада они чувствуют себя хорошо.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.