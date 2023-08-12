Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в 14 регионах России в ближайшие дни ожидается очень дождливая погода.

Об этом информирует ТАСС.

«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае», — сказал синоптик.

По его словам, температура там ожидается на 4-6°С ниже нормы, а также будут идти интенсивные дожди.

Также сильные дожди ожидаются в Приморском крае и в некоторых регионах юга России.

Кроме того, в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется интенсивные дожди.

Ранее в Приморье МЧС ликвидировали последствия тайфуна «Ханун».

Также синоптик Анатолий Цыганков спрогнозировал очень сильные дожди в Хабаровском крае.