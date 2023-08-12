Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах России в ближайшие дни
Об этом информирует ТАСС.
«Совершенно некомфортная погода будет в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае», — сказал синоптик.
По его словам, температура там ожидается на 4-6°С ниже нормы, а также будут идти интенсивные дожди.
Также сильные дожди ожидаются в Приморском крае и в некоторых регионах юга России.
Кроме того, в Тыве, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края тоже прогнозируется интенсивные дожди.
Ранее в Приморье МЧС ликвидировали последствия тайфуна «Ханун».
Также синоптик Анатолий Цыганков спрогнозировал очень сильные дожди в Хабаровском крае.