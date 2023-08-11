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Диетолог Королёва посоветовала употреблять грибы с большим количеством зелени

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Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва заявила, что грибы нужно правильно готовить.
Диетолог Королёва посоветовала употреблять грибы с большим количеством зелени
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«Продукт сложно усваивается, поэтому его надо проваривать. Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить. Их обязательно нужно употреблять с большим количеством зелени, клетчатки», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, не стоит собирать грибы у дороги или покупать их в непроверенных местах.

«Если вы покупаете грибы в магазине, нужно всегда смотреть на этикетку, обращать внимание на место и дату сбора, чтобы обезопасить себя и близких», — заключила Королёва.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.

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