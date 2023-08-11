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Диетолог Капралова назвала авокадо продуктом, полезным при снижении веса

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Диетолог Мария Капралова заявила, что авокадо, орехи и растительные нерафинированные масла являются продуктами, полезными при снижении веса.
Диетолог Капралова назвала авокадо продуктом, полезным при снижении веса
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«Авокадо является одним из самых мощных антиоксидантов, который помогает выводить из организма токсины и снижает уровень холестерина в крови», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Капралова, правильные жиры дают организму чувство длительного насыщения, поддерживают здоровье всех органов и тканей, делают сосуды эластичными.

Специалист советует добавлять растительные масла прямого отжима в салаты и каши.

«Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса. Они хорошо насыщают, что помогает контролировать аппетит, и улучшают пищеварение», — добавила Капралова.

Ранее диетолог, нутрициолог, терапевт и автор курса «Стройная жизнь» Александра Разарёнова в беседе с «Радио 1» рассказала о продуктах, полезных для здоровья глаз.

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