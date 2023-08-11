В Татарстане сохранится высокая пожароопасность 11—16 августа

В Республике Татарстан сохранится высокая пожарная опасность с 11 по 16 августа.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Казанского федерального университета (КФУ).

Профессор КФУ Тимур Аухадеев объяснил высокую пожароопасность в лесах высокой температурой, отсутствием осадков и активной грозовой деятельностью.

При этом профессор предупредил о высоких температурах в течение пяти—семи дней.

Среднесуточная температура достигнет +24 °C при норме в +20 °C.

При этом ИА «Север-Пресс» передаёт со ссылкой на Telegram-канал администрации Надымовского района, что в регионе, по данным на утро 11 августа, действует пять лесных пожаров общей площадью 1191 га.

В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки потушили три пожара.

Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности с 8 по 14 августа.