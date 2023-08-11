В Татарстане сохранится высокая пожароопасность 11—16 августа
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Казанского федерального университета (КФУ).
Профессор КФУ Тимур Аухадеев объяснил высокую пожароопасность в лесах высокой температурой, отсутствием осадков и активной грозовой деятельностью.
При этом профессор предупредил о высоких температурах в течение пяти—семи дней.
Среднесуточная температура достигнет +24 °C при норме в +20 °C.
При этом ИА «Север-Пресс» передаёт со ссылкой на Telegram-канал администрации Надымовского района, что в регионе, по данным на утро 11 августа, действует пять лесных пожаров общей площадью 1191 га.
В ведомстве также отметили, что за прошедшие сутки потушили три пожара.
Ранее сообщалось, что в ХМАО объявили высокий класс пожарной опасности с 8 по 14 августа.