Узнать больше

Актёр Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Короткая ссылка
Российский актёр Игорь Жижикин исполнит роль отца персонажа Серкана Болата в отечественной адаптации турецкого многосерийного проекта «Постучись в мою дверь».
Актёр Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»
  • РИА Новости

О выборе Жижикина на роль сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

«Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчётливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актёра, и для персонажа», — рассказал Жижикин.

Ранее стало известно, что шоумен Сергей Светлаков спродюсирует новый фантастический сериал ТНТ «Казачок».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить