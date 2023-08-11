Актёр Жижикин сыграет отца главного героя в адаптации сериала «Постучись в мою дверь»

Российский актёр Игорь Жижикин исполнит роль отца персонажа Серкана Болата в отечественной адаптации турецкого многосерийного проекта «Постучись в мою дверь».

О выборе Жижикина на роль сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

«Мой герой — абсолютно разный, этим он и интересен. Он и суровый, и правильный, а в какой-то момент вдруг становится хитрым и расчётливым. То он любящий и заботливый, то вдруг циничный и принципиальный. Это качели, которые очень важны и для актёра, и для персонажа», — рассказал Жижикин.

Ранее стало известно, что шоумен Сергей Светлаков спродюсирует новый фантастический сериал ТНТ «Казачок».