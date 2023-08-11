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В «Царицыно» состоится фестиваль исторических садов с 25 августа по 3 сентября

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В московском музее-заповеднике «Царицыно» состоится фестиваль исторических садов с участием архитекторов из разных регионов России, а также из Белоруссии.
В «Царицыно» состоится фестиваль исторических садов с 25 августа по 3 сентября
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

По её словам, фестиваль впервые прошёл в 2018 году.

«В этот раз посетителей ждёт 15 композиций, основанных на литературном наследии и фольклоре», — добавила заммэра.

Например, будут представлены ландшафтные проекты «Тайный сад третьей планеты» по мотивам произведений Кира Булычёва, а также композиция «На том берегу», отсылающая к мифам древних славян о чудесах и русалках.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют открытые столы, экскурсии, мастер-классы. 26 августа состоится День комнатных растений.

Ранее сообщалось, что в столице на ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди» 11—20 августа.

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