Синоптик спрогнозировал очередной виток «тропической жары» в Центральной России
- РИА Новости
Как он рассказал РИА Новости, температура поднимется до +33 °C.
«К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30...+33 °C, что на десять градусов выше климатической нормы», — заявил Тишковец.
При этом он уточнил, что подобного рода зной продержится всего пару дней.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о ситуации с дождями в Приморье и спрогнозировал ливни в Хабаровском крае.