Синоптик спрогнозировал очередной виток «тропической жары» в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал очередной виток «тропической жары» в Центральной России на следующей неделе.

Как он рассказал РИА Новости, температура поднимется до +33 °C.

«К четвергу, когда регион окажется во власти солнечного и перегретого азорского антициклона, столбики термометров покажут +30...+33 °C, что на десять градусов выше климатической нормы», — заявил Тишковец.

При этом он уточнил, что подобного рода зной продержится всего пару дней.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о ситуации с дождями в Приморье и спрогнозировал ливни в Хабаровском крае.