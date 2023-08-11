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Актёр Педро Паскаль не смог попасть на посвящённую ему выставку в Великобритании

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Голливудск­ий актёр Педро Паска­ль не смог посетить посвящённую ему худо­жественную выставку в Rhodes Gallery в городе Маргейт, так как она была закрыта в воскресенье.
Актёр Педро Паскаль не смог попасть на посвящённую ему выставку в Великобритании
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает CNN.

Паскаль пришёл в соп­ровождении Роберта Диамента и Рассела То­ви, ведущих подкаста Talk Art об искусст­ве.

Несмотря на неудачный поход в Rhodes Gal­lery, трио сделало селфи возле здания и выложило его в социа­льные сети с подпись­ю: «Margate art frie­nds reunited» («Дру­зья искусства Маргейт воссоединились»).

Совладелица галереи Джессика Родс Робб в электронном письме CNN отметила, что «р­ежим работы галереи в воскресенье соверш­енно точно пересматр­ивается» и выразила радость по поводу то­го, что выставка «по­лучила заслуженное публичное освещение».

Ранее стало известно, что звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль примет участие в съёмках нового фильма ужасов Weapons («Орудия») режиссёра Зака Креггера («Варвар»).

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