Актёр Педро Паскаль не смог попасть на посвящённую ему выставку в Великобритании
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Об этом сообщает CNN.
Паскаль пришёл в сопровождении Роберта Диамента и Рассела Тови, ведущих подкаста Talk Art об искусстве.
Несмотря на неудачный поход в Rhodes Gallery, трио сделало селфи возле здания и выложило его в социальные сети с подписью: «Margate art friends reunited» («Друзья искусства Маргейт воссоединились»).
Совладелица галереи Джессика Родс Робб в электронном письме CNN отметила, что «режим работы галереи в воскресенье совершенно точно пересматривается» и выразила радость по поводу того, что выставка «получила заслуженное публичное освещение».
Ранее стало известно, что звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль примет участие в съёмках нового фильма ужасов Weapons («Орудия») режиссёра Зака Креггера («Варвар»).