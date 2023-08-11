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В Курганской области состоится фестиваль с участием четырёх оркестров

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В Курганской области состоится музыкальный фестиваль «Августовская симфониада — 2023». В нём примет участие четыре оркестра.
В Курганской области состоится фестиваль с участием четырёх оркестров
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Фестиваль состоится 12—13 августа в Кургане, Шадринске, и Частоозерье.

В рамках фестиваля 12 августа в Далматово выступит Уральский академический филармонический оркестр из Екатеринбурга, а в Частоозерье — Зауральский симфонический оркестр.

13 августа в Кургане Зауральский симфонический оркестр, Камерный оркестр из Уфы, а также Омский академический симфонический оркестр исполнят десятки произведений из популярных кинофильмов, мюзиклов, опер и оперетт.

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» пройдёт выступление труппы «Балета Фламенко» из Барселоны в рамках проекта «Чеховский фестиваль на улицах Москвы» 11, 12 и 13 августа.

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