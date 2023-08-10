В Нижнем Новгороде состоится фестиваль INTERVALS 25—27 августа

На 14 площадках Нижнего Новгорода пройдёт фестиваль INTERVALS с 25 по 27 августа.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Мероприятие пройдёт в пространстве ЦЕХ, на фасаде «Маяка», в здании Госбанка на Покровке и других местах.

Кроме того, в Нижнем Новгороде пройдёт фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста», как информирует ИА «Время Н» со ссылкой на АНО «Центр 800».

В фестивале примут участие команды из 12 регионов России, а также команда из Республики Беларусь.

20 августа в 20:00 на площадке «Спорт Порт» около стадиона «Нижний Новгород» состоится вечернее свечение аэростатов.

Ранее сообщалось, что региональный фестиваль «Арктическая керамика» состоится в музее Лабытнанги 19 августа.