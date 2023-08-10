В ЯНАО состоится первый международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала»

В Салехарде (ЯНАО) состоится первый международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу конкурса.

«Симфония Ямала» состоится в феврале 2024 года, а финал — с 9 по 11 февраля.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов добавил, что конкурс призван популяризировать классическое искусство. Кроме того, он поможет одарённым музыкантам проявить себя.

Ранее программный директор радиостанции «Наше радио», председатель жюри конкурса «Нашествие: Молодые ветра» Игорь Паньков заявил, что лауреаты конкурса «Молодые ветра» выступят 17 августа на форуме «Таврида».