Мультипликатор Петров: анимационный фильм об Александре Невском выйдет в 2025 году
- РИА Новости
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Это картина о внутренней борьбе и сомнениях человека, которому надо принимать решения и за семью, и за страну, поделился Петров в интервью газете «Известия».
«Мы пошли по пути придумывания — не стали экранизировать Википедию. И в первую очередь хотелось выскочить из эйзенштейновского образа, закрепившегося в нашем сознании. Уйти в другую сторону и по максимуму убрать батальную составляющую жизни Невского», — сообщил режиссёр.
На персональной выставке Петрова в Музее кино на ВДНХ, которая открывается в четверг, 10 августа, впервые покажут эскизы к «Александру Невскому», а также рисунки к другим картинам режиссёра, его книжные иллюстрации и живописные работы.
Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.