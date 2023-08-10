Мультипликатор Петров: анимационный фильм об Александре Невском выйдет в 2025 году

Лауреат премии «Оскар», режиссёр и художник Александр Петров рассказал о работе над полнометражным мультфильмом о князе Александре Невском по сценарию Юрия Арабова. Премьера ожидается в 2025 году.

Это картина о внутренней борьбе и сомнениях человека, которому надо принимать решения и за семью, и за страну, поделился Петров в интервью газете «Известия».

«Мы пошли по пути придумывания — не стали экранизировать Википедию. И в первую очередь хотелось выскочить из эйзенштейновского образа, закрепившегося в нашем сознании. Уйти в другую сторону и по максимуму убрать батальную составляющую жизни Невского», — сообщил режиссёр.

На персональной выставке Петрова в Музее кино на ВДНХ, которая открывается в четверг, 10 августа, впервые покажут эскизы к «Александру Невскому», а также рисунки к другим картинам режиссёра, его книжные иллюстрации и живописные работы.

Ранее, по сообщению НСН, сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил о начале работы над новой кинокартиной по произведениям Николая Гоголя.