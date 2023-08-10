В Кисловодске открыли выставку в честь писателя и сценариста Бориса Можаева

В Кисловодске открыли выставку в честь 100-летия со дня рождения советского писателя и сценариста Бориса Можаева.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на мэрию Кисловодска.

Выставку разместили в информационно-культурном центре «Музей А.И. Солженицына».

«Борис Можаев был советским мастером прозы, сценаристом, близким другом и единомышленником писателя и драматурга Александра Солженицына», — добавил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

На выставке представлены фотографии писателя, публикации журналов с его работами, звукозаписи с авторским чтением, а также материалы, посвящённые сотрудничеству писателя с театром на Таганке.

По словам мэра, Можаев также создавал сценарии к фильмам, в которых играли известные актёры театра и кино Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин.

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