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Андрей Анкудинов поделился воспоминаниями о Вере Васильевой

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Заслуженный артист России Андрей Анкудинов поделился воспоминаниями об актрисе Вере Васильевой.
Андрей Анкудинов поделился воспоминаниями о Вере Васильевой
  • РИА Новости

«Всё время, когда я смотрел на Веру Кузьминичну, у меня было ощущение того, что я прикасаюсь взглядом к вечности, к истории театра. При осознании того, сколько лет Вере Васильевой, понимал, что, несмотря на годы, она была удивительно тонка, всегда в форме, что называется «со стержнем», с высоко поднятой головой и неизменной улыбкой», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, он выходил на сцену с Васильевой в 2022 году в спектакле «Синий платочек». Постановку можно увидеть только 9 мая.

«Вера Кузьминична рассказывала зрителям о годах войны. А после спектакля мы собрались за одним столом. И она говорила о значении Победы — и ни слова о войне. Она говорила о театре, о желании работать в те годы — и ни слова о войне. Она говорила о мире, о человеческих радостях и не поминала ни слова о печалях», — сообщил Анкудинов.

Со своей стороны, актёр Юрий Горин в беседе с телеканалом «360» назвал Васильеву чрезвычайно работоспособным человеком.

«Она до последнего дня работала. Выходила в спектакле «Вера» и рассказывала свою биографию», — отметил он.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

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