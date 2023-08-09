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Наталия Белохвостикова назвала Веру Васильеву родным человеком

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Актриса Наталия Белохвостикова выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Веры Васильевой.
Наталия Белохвостикова назвала Веру Васильеву родным человеком
  • РИА Новости

«Мне очень страшно, потому что таких уникальных людей не бывает. По душе, по отношению к миру, по улыбке, которая была настолько искренняя по отношению ко всем. Выше сплетен, выше суеты. Она была совершенно другой, из другого мира», — заявила Белохвостикова в беседе с телеканалом «360».

Она назвала Васильеву великой женщиной и родным человеком.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Соловьёв в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что работы Васильевой в театре и кино стали достоянием отечественной культуры.

«Вера Васильева прожила долгую, трудную и счастливую жизнь, активно занималась общественной деятельностью. Более 20 лет была секретарём Союза театральных деятелей РФ, академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук», — сказал он.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

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