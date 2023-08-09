Лариса Голубкина: с уходом Веры Васильевой закончился ХХ век

Актриса Лариса Голубкина выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Веры Васильевой.

«Грустно — время уходит, люди уходят. Всё — XX век закончился», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Голубкина, Васильева достойно прожила свою жизнь.

Со своей стороны, режиссёр и актёр Театра сатиры Юрий Васильев в беседе с газетой «Известия» назвал Васильеву воплощением русской актрисы.

«В ней доброта, в ней любовь, в ней милосердие. Она действительно великая русская актриса. Вот это к ней. Как и все награды, которые она получала за честь и достоинство, — это Вера Кузьминична Васильева», — сказал он.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.