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Лариса Голубкина: с уходом Веры Васильевой закончился ХХ век

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Актриса Лариса Голубкина выразила соболезнования в связи со смертью своей коллеги Веры Васильевой.
Лариса Голубкина: с уходом Веры Васильевой закончился ХХ век
  • РИА Новости

«Грустно — время уходит, люди уходят. Всё — XX век закончился», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Голубкина, Васильева достойно прожила свою жизнь.

Со своей стороны, режиссёр и актёр Театра сатиры Юрий Васильев в беседе с газетой «Известия» назвал Васильеву воплощением русской актрисы.

«В ней доброта, в ней любовь, в ней милосердие. Она действительно великая русская актриса. Вот это к ней. Как и все награды, которые она получала за честь и достоинство, — это Вера Кузьминична Васильева», — сказал он.

9 августа стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева скончалась в возрасте 97 лет.

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