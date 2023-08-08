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Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды 9 августа

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Кратковременные дожди, местами ливни с грозой ожидаются в Москве в среду, 9 августа. Об этом пишет Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
Синоптики предупредили жителей Москвы об ухудшении погоды 9 августа
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По данным канала, погода в городе ухудшится с утра. Также возможно усиление ветра во время грозы.

«По прогнозам синоптиков, утром 9 августа в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду», — говорится в заявлении.

Также горожан призвали быть внимательнее на улице в непогоду: например, не вставать под деревья и не парковать автомобили рядом с ними.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что жара спадёт в период с 9 по 11 августа на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Московской, Смоленской и Калужской областей.

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