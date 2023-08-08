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В Подмосковье открыли тропу к могиле Василия Татищева

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В Московской области открыли историческую тропу к месту захоронения государственного деятеля Василия Татищева. В церемонии приняли участие губернатор Андрей Воробьёв и помощник президента России Владимир Мединский.
В Подмосковье открыли тропу к могиле Василия Татищева

Об этом сообщает телеканал «360».

Татищев — историк, основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя-на-Волге (Тольятти). Свои последние годы он провёл в подмосковной усадьбе Болдино. Его могила является объектом культурного наследия федерального значения.

Обустройство исторической тропы выполнено в рамках уральского проекта, поддержанного Подмосковьем и Российским военно-историческим обществом (РВИО).

«Мы стараемся дружить и дорожить партнёрством с нашими регионами, губернаторами, мэрами. Мы перенимаем лучшие практики. Это касается истории, культуры, технологий», — сказал Воробьёв.

Со своей стороны, Мединский отметил, что Татищев был первым профессиональным русским историком.

Ранее сообщалось, что на Иртышской набережной в Омске открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу.

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