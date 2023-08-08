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Историк Залесский: Леонид Володарский был выдающимся интервьюером

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Историк и писатель Константин Залесский заявил, что с Леонидом Володарским было легко и интересно вести программу.
Историк Залесский: Леонид Володарский был выдающимся интервьюером
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«Я знаком с Леонидом Вениаминовичем, прежде всего, как с ведущим передачи авторской на «Говорит Москва», знаю его именно с этой стороны. Он был совершенно выдающийся интервьюер, совершенно выдающийся ведущий радиопередачи», — сказал Залесский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Володарский всегда показывал себя человеком, прекрасно ориентирующимся в истории, очень эрудированным.

«Володарский мог дать человеку не просто высказать, а дать рассказать всё самое интересное, ни в коем случае не навязывать свою точку зрения, а, наоборот, направлять своего гостя в то русло, которое интересно и ему, и слушателям», — отметил Залесский в беседе с телеканалом «Звезда».

Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале для прощания ЦКБ №1 Управделами президента по адресу: улица Маршала Тимошенко, д. 25.

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