Тюменская область примет участие во всероссийском фестивале «Ночь заводов»

Тюменская область присоединится к всероссийскому фестивалю «Ночь заводов».

Об этом сообщает URA.RU.

В частности, в рамках акции в регионе пройдут фестиваль-путешествие «Проводник» и спектакль на заводе «Запсибнефтехим».

«В исторических зданиях железнодорожного комплекса Тюменского отделения Свердловской железной дороги для посетителей будет действовать образовательно-просветительская площадка с лекциями о ревитализации территорий, роли РЖД в развитии Сибири, о локальной идентичности и туризме», — говорится на сайте «Ночи заводов».

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в своём Telegram-канале заявил, что фестиваль станет уникальным шансом ознакомиться с памятниками архитектуры.

В Тобольске на территории завода «Запсибнефтехим» проведут музыкальный спектакль-променад.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.