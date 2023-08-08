Выставка «От Эль Греко до Ренуара» откроется в Екатеринбурге 12 августа
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Об этом сообщает URA.RU.
На экспозиции представят работы западноевропейского искусства.
«Выставка «От Эль Греко до Ренуара» представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX века восьми европейских школ», — заявили в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.
Все полотна приехали из Нижегородского государственного художественного музея.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.