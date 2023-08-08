Выставка «От Эль Греко до Ренуара» откроется в Екатеринбурге 12 августа

Выставка «От Эль Греко до Ренуара» пройдёт в «Эрмитаж-Урале» в Екатеринбурге с 12 августа по 5 ноября.

Об этом сообщает URA.RU.

На экспозиции представят работы западноевропейского искусства.

«Выставка «От Эль Греко до Ренуара» представит 66 произведений мастеров XVI — начала XX века восьми европейских школ», — заявили в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Все полотна приехали из Нижегородского государственного художественного музея.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что с начала 2023 года в московских музеях и выставочных залах прошло свыше 900 мероприятий, их посетили более 6 млн человек.