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Историк Белаш назвал Володарского тактичным человеком

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Военный историк Евгений Белаш поделился воспоминаниями о переводчике и радиоведущем Леониде Володарском.
Историк Белаш назвал Володарского тактичным человеком
  • РИА Новости
  • © Валерий Левитин

«Так вышло, что я вырос на переводах Леонида Володарского и был очень счастлив, когда он пригласил меня участвовать в своей передаче. Володарский отличался очень большим тактом по отношению к собеседникам и всегда старался пригласить наиболее компетентных людей», — заявил Белаш в беседе с телеканалом «Звезда».

Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале для прощания ЦКБ №1 Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, д. 25.

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