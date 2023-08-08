Историк Белаш назвал Володарского тактичным человеком

Военный историк Евгений Белаш поделился воспоминаниями о переводчике и радиоведущем Леониде Володарском.

«Так вышло, что я вырос на переводах Леонида Володарского и был очень счастлив, когда он пригласил меня участвовать в своей передаче. Володарский отличался очень большим тактом по отношению к собеседникам и всегда старался пригласить наиболее компетентных людей», — заявил Белаш в беседе с телеканалом «Звезда».

Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет.

Прощание с Володарским пройдёт 11 августа в зале для прощания ЦКБ №1 Управделами президента по адресу улица Маршала Тимошенко, д. 25.