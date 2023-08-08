В Луганском цирке рассказали о планах по реконструкции

Директор Луганского цирка Дмитрий Касьян рассказал подробности о реконструкции учреждения.

«Нам необходимо техническое переоснащение. Планируем установить новый свет, экраны в зрительном зале, заменить все кресла. В проведении серьёзных работ нуждается цирковая гостиница. Как только сформируется законодательная база по ремонтным работам, приступим к реконструкции, будем закупать оборудование», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также решается вопрос о ремонте площади перед зданием, которая не ремонтировалась более 50 лет.

Кроме того, планируется расширить парковку.

«Все думали, что цирк остановит работу и больше никогда не откроет двери. Однако он не только возродился, но и работает на очень высоком уровне», — добавил Касьян.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Центральном районе Мариуполя строители из Московской области восстановили ещё один многоквартирный дом, пострадавший во время военных действий.