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В Луганском цирке рассказали о планах по реконструкции

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Директор Луганского цирка Дмитрий Касьян рассказал подробности о реконструкции учреждения.
В Луганском цирке рассказали о планах по реконструкции
  • Gettyimages.ru
  • © JohnNyberg

«Нам необходимо техническое переоснащение. Планируем установить новый свет, экраны в зрительном зале, заменить все кресла. В проведении серьёзных работ нуждается цирковая гостиница. Как только сформируется законодательная база по ремонтным работам, приступим к реконструкции, будем закупать оборудование», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также решается вопрос о ремонте площади перед зданием, которая не ремонтировалась более 50 лет.

Кроме того, планируется расширить парковку.

«Все думали, что цирк остановит работу и больше никогда не откроет двери. Однако он не только возродился, но и работает на очень высоком уровне», — добавил Касьян.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Центральном районе Мариуполя строители из Московской области восстановили ещё один многоквартирный дом, пострадавший во время военных действий.

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