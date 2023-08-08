В Росгидромете спрогнозировали повышение температуры до +30 °С в России до 20 августа

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в России в ближайшее время.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Варакин рассказал, что до 12—14 августа жара спадёт, до 20 августа возможны температуры до +30 °С в ряде регионов.

«До 12—14 августа жара спадёт, а до 20-го числа я вполне допускаю, особенно для центральной чернозёмной зоны, здесь вполне температуры под 30 градусов возможны», — отметил он.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что на юге России ожидается температурный фон выше нормы в ближайшие дни.