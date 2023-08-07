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Омская область примет участие в акции «Ночь кино»

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Омская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая состоится 26 августа.
Омская область примет участие в акции «Ночь кино»
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Зрителям представят отечественные фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Показы состоятся в кинотеатрах, домах культуры, музеях и парках.

В регионе участниками акции станут 35 площадок.

Ранее сообщалось, что съёмки исторической картины Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с участием Юры Борисова, Никиты Ефремова и Евгения Ткачука завершились в Большом театре.

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