Омская область примет участие в акции «Ночь кино»
- РИА Новости
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Зрителям представят отечественные фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник». Показы состоятся в кинотеатрах, домах культуры, музеях и парках.
В регионе участниками акции станут 35 площадок.
Ранее сообщалось, что съёмки исторической картины Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» с участием Юры Борисова, Никиты Ефремова и Евгения Ткачука завершились в Большом театре.