Синоптик Макарова: температурный фон выше нормы ожидается на юге России

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова прокомментировала жару в ряде регионов страны.

«Температурный фон выше нормы на неделе окажется и на юге России, где сейчас наблюдается экстремальная жара — среднесуточная температура превышает норму на шесть градусов», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, из-за влияния циклона произойдёт понижение температурного фона. Возможны дожди, грозы, усиление ветра, местами град.

«Температура приблизится к норме, но всё равно будет достаточно жарко — +29...+33 °С», — сказала Макарова.

Она пояснила, что этот прогноз касается Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, всего Черноморского побережья и республик Северного Кавказа.

Со своей стороны, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с радио «Комсомольская правда» сообщила, что в Москве температура воздуха постепенно начнёт снижаться до +26...+28 °С, но Краснодар, Астрахань, Ставрополь, Волгоград и Ростов-на-Дону ещё несколько дней будут ощущать сильную жару.

До 9 августа в перечисленных регионах сохраняется предупреждение о температуре воздуха до +40...+43 °С.

Ранее сообщалось, что в Тюмени объявили первый уровень опасности из-за концентрации вредных веществ в воздухе.