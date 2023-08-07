El País: около 9 млн человек пострадали в Испании из-за ограничений на воду на фоне засухи
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Об этом пишет испанская газета El País.
Больше всего пострадали жители Каталонии и Андалусии, однако ограничения действуют также и в Арагоне, Эстремадуре, Галисии и на Балеарских островах.
В 495 муниципалитетах (из 946) Каталонии ввели правила использования водных ресурсов — например, запрет на мытье автомобилей, полив садов, — а самым радикальным оказалось утреннее отключение водоснабжения на несколько часов.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.