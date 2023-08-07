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El País: около 9 млн человек пострадали в Испании из-за ограничений на воду на фоне засухи

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Практически 9 млн жителей Испании столкнулись с последствиями экономии воды и ограничениями её использования из-за засухи.
El País: около 9 млн человек пострадали в Испании из-за ограничений на воду на фоне засухи
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет испанская газета El País.

Больше всего пострадали жители Каталонии и Андалусии, однако ограничения действуют также и в Арагоне, Эстремадуре, Галисии и на Балеарских островах.

В 495 муниципалитетах (из 946) Каталонии ввели правила использования водных ресурсов — например, запрет на мытье автомобилей, полив садов, — а самым радикальным оказалось утреннее отключение водоснабжения на несколько часов.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.

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