El País: около 9 млн человек пострадали в Испании из-за ограничений на воду на фоне засухи

Практически 9 млн жителей Испании столкнулись с последствиями экономии воды и ограничениями её использования из-за засухи.

Об этом пишет испанская газета El País.

Больше всего пострадали жители Каталонии и Андалусии, однако ограничения действуют также и в Арагоне, Эстремадуре, Галисии и на Балеарских островах.

В 495 муниципалитетах (из 946) Каталонии ввели правила использования водных ресурсов — например, запрет на мытье автомобилей, полив садов, — а самым радикальным оказалось утреннее отключение водоснабжения на несколько часов.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что жара во многих странах повышает нагрузку на системы здравоохранения.