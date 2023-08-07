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Метеоролог Позднякова спрогнозировала изменение погоды в Москве с 8 августа

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Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие дни. По её словам, ситуация начнёт меняться со вторника, 8 августа.
Метеоролог Позднякова спрогнозировала изменение погоды в Москве с 8 августа
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

«Погода будет меняться, атмосферное давление будет понижаться постепенно, антициклон будет отступать, поэтому у нас уже завтра будут собираться кратковременные дожди. А поскольку погода станет более облачной, максимальная температура завтра уже не так велика — в Москве +27…+29 °С», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, к концу недели в центральной части России сохранится неустойчивая погода, которую будет определять влияние южного циклона.

Со своей стороны, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» отметил, что предвестником похолодания в Москве станет ветер. Во вторник порывы будут достигать 17—18 м/с.

«Сегодня мы попрощаемся с жарой до следующего лета, но ещё не с летом», — сообщил он.

По его словам, с четверга дождливый фронт отступит и в столицу вернётся ясная погода без осадков.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил жителей Тульской области, что в конце тёплой рабочей недели ожидается ухудшение погоды.

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