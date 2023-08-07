Узнать больше

В Новороссийске горит лес на площади 650 квадратных метров

Короткая ссылка
На территории Новороссийского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 650 кв. м, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В Новороссийске горит лес на площади 650 квадратных метров
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожар локализован на площади 0,65 га», — утверждается в сообщении.

Ранее синоптики в беседе с RT заявили, что в центральных и южных регионах России в ближайшие дни ожидается крайне жаркая погода.

Также в пресс-службе Министерства энергетики России рассказали, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заблаговременно проводят работы по обеспечению безопасности в пожароопасный период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить