В Новороссийске горит лес на площади 650 квадратных метров

На территории Новороссийского лесничества произошло возгорание лесной подстилки на площади 650 кв. м, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пожар локализован на площади 0,65 га», — утверждается в сообщении.

Ранее синоптики в беседе с RT заявили, что в центральных и южных регионах России в ближайшие дни ожидается крайне жаркая погода.

Также в пресс-службе Министерства энергетики России рассказали, что предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) заблаговременно проводят работы по обеспечению безопасности в пожароопасный период.