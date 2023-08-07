Синоптик Шувалов заявил, что дожди в Москву вернутся в ближайшие дни
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В беседе с газетой «Известия» Шувалов добавил, что с 8 августа температура опустится до +26...+27 °C, 9—10 августа — до +25 °C.
По словам синоптика, в пятницу и на выходных ожидается сохранение температуры в пределах +21...+24 °C.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в десяти регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура.