Синоптик Шувалов заявил, что дожди в Москву вернутся в ближайшие дни

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве во вторник, 8 августа, и с пятницы по воскресенье, 11—13 августа, ожидаются дожди.

В беседе с газетой «Известия» Шувалов добавил, что с 8 августа температура опустится до +26...+27 °C, 9—10 августа — до +25 °C.

По словам синоптика, в пятницу и на выходных ожидается сохранение температуры в пределах +21...+24 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в десяти регионах страны в ближайшие дни ожидается экстремально высокая температура.